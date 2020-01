Los dos testimonios que pueden voltear la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner

El inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas por la firma del Memorándum de Entendimiento por Irán, denuncia formulada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, no tiene fecha de inicio pero ya hay dos testimonios que pueden dar por tierra el proceso. Se trata de las declaraciones del entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, y Joël Sollier, consejero jurídico de esa secretaría en 2013, cuando se selló el documento con el país islámico para destrabar la investigación por el atentado a la AMIA en 1994.

La defensa de Carlos Zannini, secretario legal de la Presidencia y exsecreatario de Legal y Técnica del gobierno de Cristina, solicitó en noviembre de 2019 que se adelante la toma de las declaraciones de ambos exfuncionarios de Interpol. De este modo, podrían dar su testimonio antes del inicio del juicio oral y convertirse en una herramienta para cerrarlo antes de su comienzo o como testimonio para, mediante un proceso judicial de meses, arribar a alguna conclusión respecto a la intención del Gobierno argentino de avanzar en la investigación por la explosión en el edificio de la calle Pasteur sin quitar las alerta roja que pesaban sobre los sospechosos iraníes.

Noble ya manifestó en reiteradas ocasiones que la firma del Memorándum no implicaba un levantamiento de estas circulares rojas. De hecho, detalló que el excanciller Héctor Timerman - procesado en la causa - jamás solicitó ésto sino que, por el contrario, manifestó expresamente la necesidad de mantenerlas.

Apenas conocida la denuncia del fallecido fiscal, el excanciller recibió una nota de Noble en la que manifestó: "Estimado ministro Timerman, buen día. Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la AMIA que mató a 85 personas e hirió a cientos más", según leyó el propio exfuncionario en conferencia de prensa en Casa Rosada.

El extitular de Interpol manifestó que en cada ocasión que hablaron "en relación a las notificaciones rojas emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor".

Pese a ello, argumento que fue central en la denuncia de Nisman contra funcionarios kirchneristas por presunto "encubrimiento" de los sospechosos iraníes con la firma del Memorándum, la causa fue elevada a juicio oral en marzo de 2018 por el juez Claudio Bonadio.

Ahora, la defensa de Zannini solicitó que los exfuncionarios de Interpol declaren anticipadamente, sin esperar el inicio del juicio. El Destape pudo reconstruir que la Justicia analiza viajar para tomar los testimonios de los hombres en cuestión o hacerlo vía teleconferencia.

De este modo, con las declaraciones, podría haber sobrada prueba para dar por tierra con la denuncia de Nisman ya que, según su alegato, la firma del Memorándum implicaría el levantamiento de las circulares rojas, lo que fue desmentido en numerosas ocasiones.

De hecho, a fines de 2017, meses antes del elevamiento a juicio oral, Noble tuiteó que la Oficina Legal de Interpol le envió un memo a la Argentina en marzo de ese año en el que se especificó que "el estado de la presente notificación (las alertas roja de AMIA) permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General de Interpol en 2007".

El exfuncionario insistió en que el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 por la Argentina e Irán "no removió las alertas rojas" e incluso destacó que "tanto el excanciller (HéctorI) Timerman como el jefe de abogados de Interpol escribieron en 2013 que el acuerdo no implica ningún cambio en el status de las notificaciones rojas".

One fact that no person can dispute was stated clearly to Argentina in a memo from INTERPOL's Legal Office in March of this year “El estado de la presente notificacion (the AMIA Red Notices) permanence inalterado, segun lo decidido por la Assemblea Generale de INTERPOL en 2007.” pic.twitter.com/5EPumWdbkv