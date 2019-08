Los desopilantes memes por la renuncia de Nicolás Dujovne

La renuncia de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda desató una catarata de memes en las redes sociales.

Con recuerdos a Los Simpson, Titánic y hasta a viejas imágenes del propio economista, Twitter explotó de memes que se rieron del fin de la gestión de Dujovne.

El ministro de Hacienda dejó su cargo tras la debacle financiera y la suba del dólar que superó los 60 pesos.

Querido Mauricio, debo dejarte ¿Por qué? No puedo decirlo.

¿A dónde iré? No puedes saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah… todavía no lo decido.

Pero puedo decirte algo, cada vez que escuche el viento, susurrará tu grito:

-NO SE INUNDA MÁS



Con mi amor para toda la eternidad.



Nico Dujovne pic.twitter.com/eupSZtQSWX