Los desafíos para no perder la información de la gestión de Mauricio Macri

Con el cambio de Gobierno, la necesidad de guardar la historia del país y de lo realizado durante estos cuatro años de gestión - así como todo lo que ocurrió en el pasado en la Argentina - se convirtió en una de las tareas a desarrollar. La memoria, el patrimonio, los documentos, el libre acceso a ellos, el conocimiento de la sociedad, protegen los derechos de los ciudadanos. El manejo del Archivo General de la Nación necesita de una multiplicidad de agentes pero, sobre todo, de archivistas que conozcan la materia.

Desde Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) informaron que "los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado" y que "el libre acceso a los archivos enriquece el conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida".

No sólo se trata de conocer el pasado y de mantener la memoria institucional, sino también del ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Para ello, manifestaron, su desarrollo depende de políticas públicas de calidad y sostenidas en el tiempo.

El archivo es clave para el diseño y la implementación de políticas públicas que "deben estar basadas en una gestión documental eficiente que permita la disponibilidad en contexto de documentos auténticos, fiables e íntegros, por el plazo que corresponda".

Pero, además, permiten implementar el derecho al acceso a la información pública, políticas de transparencia y datos abiertos.

Para preservar todo este caudal de información, sostuvieron en un manifiesto, "es necesario actualizar el marco normativo, asignar el presupuesto suficiente, reconocer la especificidad de la tarea archivística con acorde reconocimiento profesional, así como estandarizar los procedimientos de gestión documental".

De este modo, aseguraron que es necesaria la participación de diversos agentes sociales "pero, especialmente, la de los profesionales de la Archivística" por lo que es necesario que el Archivo General de la Nación ejerza este rol. Asimismo, aseguraron que es fundamental jerarquizar las áreas de archivo y a los y las profesionales que en ellos desarrollan sus funciones, ya que sin archivos no hay garantía de derechos, no hay memoria, no hay futuro.