El capitán de la Selección Argentina masculina, Lionel Messi, se pronunció sobre el escándalo del trollcenter contratado por el Barcelona para atacarlo a él y otras figuras del club y aseguró que es un "tema raro", pero que "habrá que esperar a ver que pasa".

"La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no", afirmó Messi en un adelanto de una entrevista exclusiva con el medio español Mundo Deportivo, la cual se publicará por completo el jueves. El argentino es uno de los principales apuntados por la estrategia de difamación diagramada por la empresa I3 Ventures, que tenía como objetivo realzar la imagen del presidente del club, Josep María Bartomeu y hundir a futbolistas, ídolos y dirigentes opositores del mundo 'Blaugrana'.

No veo a Messi muy convencido después de la reunión con Bartomeu por la polémica de las redes sociales... Habrá que esperar pruebas, dice.



🎥 @mundodeportivo pic.twitter.com/2Ug3xbf0LB — NACHO JP. (@jpaaace) February 19, 2020

El escándalo destapado por la Cadena SER puso en jaque a Bartomeu y la dirigencia de la institución, que acumula una seguidilla de polémicas y peleas en el último tiempo. Si bien en un principió el club reconoció el vínculo con la empresa, pero negó que sus servicios se utilizaran para dañar a figuras de la entidad, la aparición de nuevas pruebas obligó a los catalanes a cancelar el contrato con el proveedor.

En ese contexto, la 'Pulga' resaltó que todavía no puede decir mucho al respecto, pero que se debe "esperar a ver qué pasa". "Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo", contó.

Además dio detalles de la reunión que mantuvieron los referentes del plantel con Bartomeu: "El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado".

El nuevo conflicto del Barcelona se da luego de la pelea pública que mantuvo el argentino con el secretario técnico del club, su ex compañero Eric Abidal, sobre el despido del entrenador Ernesto Valverde. El francés deslizó que la salida del DT estuvo en parte relacionada con la actitud de los jugadores y Messi le respondió desde las redes sociales: "Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman".

El escándalo del trollcenter

La bomba que estalló en el seno del Barça comenzó con las revelaciones del programa Què t'hi jugues, que se emite por la Cadena SER Cataluña. Allí se dieron detalles sobre la actuación de I3 Ventures, que se encarga de generar climas de opinión negativos en redes sociales mendiante la utilización de trolls y bots. La intención era posicionar a Bartomeu, quien es muy criticado puertas adentro y en las gradas del Camp Nou.

La lista negra incluía a Messi y su esposa Antonella Roccuzzo; los ídolos Gerard Piqué, Pep Guardiola, Xavi, Carles Puyol; el ex presidente Joan Laporta, otros candidatos al cargo y hasta el ex titular de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.

Tras los movimientos del club y la empresa para desligarse del hecho, SER arremetió con más datos y expuso un dosier de la empresa Nicestream donde se expone el rendimiento de la táctica con los nombres de páginas construidas para atacar. Esa marca es propiedad del uruguayo Carlos Ibáñez, quien tiene de socio al argentino Gastón Douek, según reveló el periodista Alejandro Wall en Pasaron Cosas, que se emite por Radio con Vos.

Douek es conocido en el país como "El señor de los trolls". El nombre de Douek resonó el año pasado cuando fue entrevistado por el periodista Hugo Alconada Mon para La Nación y confesó que maneja miles de cuentas automatizadas en redes sociales. El empresario señaló que trabajó para Martín Lousteau y Cambiemos, entre otros. Además, reconoció sus trabajos en otros países, como México y Ecuador.