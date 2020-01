Leonardo DiCaprio reconoció que aún no entiende Inception, película que protagonizó

Aunque Inception (El Origen) sea una de las películas más aclamadas de la trayectoria del director británico Christopher Nolan, pero Leonardo DiCaprio, el actor que encabezó el reparto de la película, todavía no la entiende. "Aún no tengo idea de lo que pasaba", afirmó el ganador del Óscar por The Revenant (2015).

La trama de Inception seguía a un grupo de personas con habilidades especiales se infiltran en la mente de un millonario para implantarle ideas por medio de sus sueños. La película estrenada en 2010 recibió cuatro premios Oscar en categorías técnicas.

Durante una entrevista con el periodista Marc Maron, DiCaprio habló sobre historias confusas, lo que devino en declaraciones hacia el clásico de Nolan: "Aún no tengo ni idea de lo que pasaba. Los actores solemos estar enfocados en nuestro personajes, pero, en el caso de la mente de Christopher Nolan, todo el mundo estaba tratando de juntar las piezas de aquel rompecabezas".

En otro tramo de la nota reconoció que quizás no tiene sentido buscarle una explicación única al guion de esa película. Anotó que probablemente es mejor dejar la interpretación de su historia al criterio de cada espectador, adaptando un criterio similar al que sigue el cineasta David Lynch en la mayoría de sus creaciones.

Aquellos que tengan fresca la película, recordarán la polémica escena final que le valió una lluvia de críticas al cineasta Christopher Nolan. En dicha secuencia se ponía en jaque el estado de Cobb (DiCaprio), si estaba dentro de un sueño. Un rompecabezas de ingenio para ver atentos a los detalles.