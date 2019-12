Leandro Santoro encendido con la actualidad argentina: radicalismo, peronismo, Clarín y el kirchnerismo

“Estuve al lado de tu vieja en un acto en Atlanta, una conmemoración a Yrigoyen. Me pasó de decir: a los tres que les compro discos son radicales. Después me dí cuenta de que eran nuestros, pensaban como nosotros. Siempre me llamó la atención el poder de discurso del radicalismo, hablan como peronistas”, arrancó Dady Brieva, en el ciclo que conduce por la pantalla del canal de Youtube de El Destape. Con respecto a la anécdota del conductor, Leandro Santoro aportó: “tanto Homero Manzi como Arturo Jauretche, que vienen del radicalismo, le dieron gran doctrina al peronismo y acompañaron en momentos muy difíciles. Cuando hay crisis, la tradición popular se encuentra más rápido”. Así, sentando las bases de lo que sería una charla colmada de definiciones políticas empezó el nuevo capítulo de Es con Dady.

Dady conectó su inicio con una afirmación clave para que Santoro se explayase: "entre el viejo radical y el viejo peronista no hay rivalidades, tienen los mismos códigos". Santoro, siguiendo el juego de Dady empezó a analizar la trascendencia de la militancia, basándose en la inclusión de aquellos que no comparten una misma ideología. A su vez, reivindicó nuevamente la tarea de algunos referentes radicales que supieron ver más allá del partido. "Yo todos los días me pregunto ¿qué haría Alfonsín? Los partidos como los conocíamos en los ’80 no existen más, el radicalismo entró en crisis y yo creo que, con Raúl, cumplió su misión histórica. Durante el menemismo trató de proyectarse, un poco lo logró, y cuando llego Néstor, con banderas que nosotros defendíamos, empezó a transitar una crisis casi terminal. En vez de asociarse con el kirchnerismo, se fueron a militar a una suerte de antiperonismo bobo. Esto terminó con una pérdida de entidad muy fuerte”, declaró el reconocido dirigente que, además, llamó a construir mensajes y contenidos para llegar a las nuevas generaciones.

“Los más jóvenes no leen Clarín, y muchos construyen sus ideas a partir de sistemas que tenemos que analizar. A mi me preocupan los pibes. No leen los diarios ni miran la televisión, no se informan. Esto lo charlaba con Alberto el otro día. Le dije: estamos luchando contra La Matrix y no se puede ir de frente. Le tenemos que meter virus, armar pequeños programas (conceptos) que a les permitan ver la realidad desde un lugar distinto. Estimularlos a que piensen solos", manifestó Santoro, a raíz de una pregunta del entrevistador acerca del rol de lo medios y la sociedad, en la construcción de las noticias.

El invitado aprovechó para expresar sus convicciones con respecto al lugar que ocupan los periodistas en el juego discursivo: “lo que le hicieron a Aníbal fue terrible. Dijeron que era narco y que había matado a tres pibes. Y es todo mentira. Quitando eso, a mí no me importa si periodistas que antes nos puteaban nos militan ahora. Porque es más importante que la gente morfe. En materia de exposición, a mí me encanta ir a TN o a cualquier programa opositor. Voy a defender mis posiciones”.

La charla viró hacia el papel de los gobiernos populares en la construcción de una mayoría fresca. Santoro brindó claras definiciones al respecto: “el humor, la ternura y la pasión son esenciales para generar reflexión en la sociedad. Como decía Gramsci, esto es una guerra de posiciones. Un gobierno popular y democrático tiene que tratar de transformar la realidad todo lo que puede, y al mismo tiempo sumar poder". Para cerrar el mano a mano intenso, Dady quiso indagar el amor por la militancia y, de manera sincera, el político comentó: “Mi mayor miedo es que mis palabras no expresen lo que piensan todo. Yo me muero militando”.