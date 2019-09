Le dijo "Miau" a Macri, lo despidieron y su caso llega a la Corte Suprema

El diseñador Ariel Horton, que hace dos años atrás fue despedido por una empresa vinculada a General Motor por decirle "miau" a Mauricio Macri, logró que su caso llegara a la Corte Suprema de Justicia.

En 2017, el joven trabajaba para Macan, una empresa de publicidad que en aquel entonces (y ahora) realiza producciones para la empresa automotriz. Durante un evento en La Rural, el Presidente pasó cerca suyo y el realizó un maullido en voz alta.

"A partir de ese momento me piden que me retire del salón del automóvil. Me llaman de la empresa para increparme. me piden la renuncia, cosa que no hago y finalmente me despiden sin indemnización, como si fuera un despido justificado", narró el damnificado a C5N.

El juicio en primera instancia falló a favor de Macan y la decisión fue confirmada por la Cámara Laboral, argumentando sus expresiones no fueron en el marco de la libertad de expresión.

Le dijo "miau" a Macri en La Rural y lo despidieron. Su caso llega a la Corte Suprema. pic.twitter.com/iBoNOK0Z3m — C5N (@C5N) September 23, 2019

Para colmo, todos las costas del juicio laboral la tiene que pagar él, que son un 30% más por la segunda instancia que fue breve, el fallo tiene nueve carillas. "En aquel entonces trabajaba para General Motor. Siguen trabajando juntos. Antes de este suceso habían sacado la publicidad de Meritócratas", recordó.