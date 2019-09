Lavagna rompió el silencio: "El Presidente está genuinamente mal informado"

Roberto Lavagna se explayó en torno a la conversación que mantuvo con Mauricio Macri en la cual el actual mandatario le pidió explicaciones por la demora en el tratamiento del proyecto de ley de "reperfilamiento" de la deuda en pesos, el cual no había llegado aún al Congreso.

"Mi comentario de ayer es para tratar de apaciguar a los espíritus. Se ha puesto muy de moda en el Gobierno y algunos medios cercanos de hacer responsables a quienes no son gobierno", expresó el candidato presidencial de Consenso Federal en diálogo con Crónica TV.

"Este fue un caso flagrante donde parecía que la oposición impedía avanzar en el proyecto de reperfilamiento de la deuda. Y resulta que ese proyecto ni siquiera había sido presentado. No solo eso, sino que ni siquiera circulaba un borrador de ese proyecto. Tuvo el sentido de decir que bajemos un poco el nivel de agresión entre el Gobierno y la oposición y hablemos las cosas como son", explicó.

Al ser consultado de por qué no conocía esa realidad, Lavagna aseguró que le dio la impresión de que el Presidente está genuinamente mal informado. No creo que haya habido, de parte de él, intencionalidad. En seguida, como lo más fácil es echarle la culpa a quienes no son gobierno, se tomó ese camino", sintetizó.

Durante una entrevista en América TV, el ex ministro de Economía había explicado que días atrás el mandatario nacional había comunicado con él para preguntarle por qué su espacio no había manifestado su apoyo a la iniciativa del oficialismo. "Al rato lo llamé y le dije: ´Mirá, no hay ningún proyecto circulando´. No había llegado, nadie conocía el proyecto", detalló Lavagna.

De acuerdo con lo que precisó el economista, "a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía (Hernán Lacunza) y demás", y recién entonces trascendió el texto que luego fue presentado en el Congreso.