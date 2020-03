Las millonarias deudas del macrismo con Entre Ríos en materia vial

El gobierno nacional heredó de la gestión de Mauricio Macri una deuda de $3400 millones correspondiente a trabajos no finalizados en la ruta 18 de la provincia de Entre Ríos. A ello se le suman otros $500 millones, correspondientes a fondos aportados por la provincia para finalizar trabajos que debían ser financiados por la Casa Rosada.

Ruta 18

Un informe de la Dirección Nacional de Vialidad, al cual tuvo acceso El Destape, detalla decenas de trabajos pendientes como consecuencia de la falta de recursos prometidos desde la Casa Rosada. El escrito se centra en la siempre inconclusa Ruta 18, que une Paraná con Concordia, pero también aparecen obras complementarias que no pudieron ser ejecutadas por la quita de financiamiento nacional.



En general la mayoría de los desembolsos fueron enviados a medias, paralizando las proyecciones entre febrero de 2016 y noviembre de 2018. En la Ruta 18 los tramos 2 y 3 son los más abandonados, por ser los del medio. Por falta de fondos y definiciones políticas, durante la gestión de Cambiemos se decidieron no continuar. En su momento, la justificación del entonces Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, fue que el flujo del tránsito no ameritaba realizar autovía en esta zona, que conecta el Arroyo Moreyra, la Ruta Provincial N° 20 y el Arroyo Sandoval.

Cruces con legisladores y otros reclamos

En enero de 2017 el gobernador Gustavo Bordet ya registraba los atrasos en la ruta 18. El tema, de hecho, fue abordado en un encuentro que mantuvo con el entonces diputado provincial radical Alberto Rotman. El mandatario y el legislador coincidieron en la necesidad de que la Casa Rosada reactive los trabajos inconclusos, que ya cumplían por aquellos días seis años de inaugurados. En 2011 la expresidenta Cristina Fernández y el exgobernador Sergio Urribarri habían dado el puntapié inicial.



El 30 de agosto de 2017 Marcos Peña asistió una sesión informativa en la Cámara de Diputados de la Nación. El entonces jefe de Gabinete fue abordado por la legisladora entrerriana del justicialismo, Carolina Gaillard, que lo consultó por la ausencia de obra pública en la provincia, particularmente en la ruta 18. El funcionario tomó lo dicho previamente por quien era ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que en la reunión de Presupuesto de 2016 había señalado como "no prioritaria" la finalización de la autovía. Acorde al criterio que imperaba durante el macrismo, no circulaban los autos suficientes como para que el Gobierno se preocupe en finalizar las tareas en los tramos del medio, aunque sí en las cabeceras.



La diputada subrayó al respecto: "No se trata solo de la seguridad vial, sino también del desarrollo económico de nuestra provincia, ya que la autovía conecta a Entre Ríos con el Corredor Bioceánico. De la respuesta de Marcos Peña se desprende que el gobierno nacional no contemplará los fondos necesarios para finalizar la obra de la Autovía 18, estratégica para Entre Ríos, que une las costas del río Paraná y el río Uruguay".





Los trabajos inconclusos

En septiembre de 2018 el exlegislador nacional y diputado provincial, Gustavo Zavallo, manifestó también su preocupación por el "grado de abandono y el peligro que genera para quienes transitan diariamente por ese tramo de la ruta 18". En esa línea, presentó un proyecto de declaración en el cual insta al Ejecutivo Nacional a que arbitre las medidas necesarias a fin de "continuar con las obras viales del Tramo Nº 1 de la Autovía Nacional Nº18".“El actual estado de abandono reviste un peligro para quienes la transitan diariamente, además de representar una muestra más del contexto de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de obras que han sido paralizadas parcial o totalmente”, destacó Zavallo al respecto. El diputado alertaba que la autovía había sido paralizada a fines de agosto de aquel año y hasta ese momento no se había informado oficialmente su continuidad: “Es preciso y urgente la re activación de la obra para así evitar futuros accidentes, garantizando la seguridad vial para todos”.Zavallo hizo alusión además a uno de los ejes más sensibles: la enorme cantidad de siniestros fatales registrados en la ruta 18, especialmente en los tramos finalizados: “Con este proyecto además pretendemos tomar conciencia del peligro actual y la necesidad de prevenir potenciales accidentes que se puedan producir en el futuro".

Del total pendiente en materia de fondos, $1.015.820.002,61 corresponden a accesos a localidades provinciales vinculadas tanto a la Ruta Nacional N° 12 como a la Ruta Nacional N° 18. Son más de 130 kilómetros de ingresos pavimentados a zonas rurales, que van desde un puente que cruza el Arroyo Hernandarias hasta la culminación del acceso a La Paz. El último certificado de obra data de noviembre de 2018, con un adelanto financiero del 38% y un avance físico del 53%.

Un total de $ 1.104.751.036,53 son adeudados en torno al tramo 1 de la ruta, unos 68 kilómetros de duplicación de calzada. Incluye la intersección con la ruta 12 y colectoras. Se paralizó en agosto de 2018, con un 51% de avance financiero y un 71% de avance físico.

El tramo 2 registra un pasivo de $853.680.503,79. Desde febrero de 2016 que no se mueve una máquina en la zona, que presenta un 38% de avance financiero, con tareas que se completaron al 48%. Abarca colectoras pavimentadas y la intersección con la Ruta Provincial N° 20.

Para cerrar, unos $419.777.632,10 quedan pendientes en relacíon al tramo 3 de la autovía. Se trata de unos 30 kilómetros, desde la intersección de la Ruta Provincial N° 20 hasta el Arroyo Sandoval. Se comenzó en octubre de 2011, se dejó en febrero de 2016 y presenta un 60% de avance, con adelantos de fondos que llegaron exactamente por la mitad: 50%.

El Destape confirmó con fuentes de Luis Losi SA -una de las constructoras a cargo de la megaobra- que el último tramo, que va desde Arroyo Sandoval hasta Concordia, sí fue finalizado. Es decir, sólo el 25% de las tareas proyectadas se han completado.

Otras deudas

A los fondos de la ruta 18 se le deben sumar recursos que la provincia aportó para finalizar obras que debían ser financiadas por Nación, como la ruta 6 y el Acceso Norte a Paraná. Y como si fuera poco, también otro tanto de un porcentaje coparticipable del impuesto a los combustibles -fondo específico que se debe destinar a mantenimiento de la red vial-. Ese total asciende a 500 millones de pesos.

"Aunque nos devuelvan hoy ese dinero ya está devaluado, porque el combustible y el asfalto ya vale mucho más que cuando se realizaron los pagos" expresó a fines de 2019 Alicia Feltes, titular de la Dirección Provincial de Vialidad -DPV-.