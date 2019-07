Las mejores imágenes de la presentación de Sinceramente de Cristina Kirchner en Mendoza

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, afirmó que la Argentina está "igual que Venezuela con la comida" y, de cara a las elecciones, dijo tener "mucha esperanza, porque las sociedades no se suicidan".

La ex presidenta encabezó un nuevo acto de presentación de su libro "Sinceramente", esta vez en la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, donde cuestionó con acidez el programa del Gobierno "Precios Esenciales" e hizo hincapié en el tema de "la comida" y "los productos que escasean".

La dirigente sostuvo que "si esto sigue cuatro años más no van a quedar ni pasas de uva" y agregó: "Que la gente no pueda comer en un país como Argentina es maltrato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas".

"¿Se acuerdan que decían que si seguíamos nosotros íbamos a ser Venezuela? Sorry, pero hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela", agregó la compañera de fórmula de Alberto Fernández durante su presentación.