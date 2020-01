Las cinco claves para entender el conflicto entre Irán y EE.UU

El asesinato del comandante iraní Qassem Soleimani no tiene precedentes y plantea una escalada militar muy peligrosa en una zona históricamente conflictiva.

El jueves 2 de enero drones no tripulados de EE.UU. atacaron el aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak, asesinando al militar más importante de Irán, el comandante Qassem Soleimani. Junto a él estaba Abu Mahdi al Muhandis, líder de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo armado pro iraní que combate al Estado Islámico en territorio iraquí.

El gobierno estadounidense reconoció el crimen y aseguró que se trató de una acción preventiva. Por su parte, Teherán prometió tomar represalias.

¿Quién era Soleimani?

Qassem Soleimani estaba a cargo, desde 1998, de la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán que se ocupa de las operaciones militares y de inteligencia en el exterior. Se trataba de un dirigente respetado en todo Medio Oriente tanto por sus aliados como por sus enemigos.

Durante los últimos años se convirtió en uno de los principales artífices de la derrota del Estado Islámico colaborando directamente en la guerra en Siria (donde Irán puso muchísimos recursos económicos y militares para sostener a su aliado) y, en el último tiempo, en Irak. Por eso se encontraba allí en el momento de su asesinato.

También era muy cercano al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, y un hombre fuerte del gobierno iraní que tenía diálogo con todas las facciones.

¿Por qué fue asesinado por EE.UU.?

El argumento oficial de Washington fue que buscaba prevenir atentados contra objetivos estadounidenses y frenar una supuesta escalada del conflicto tras el intento de asalto a su embajada en Bagdad el 31 de diciembre. Así lo señaló en varios tuits el secretario de Estado, Mike Pompeo, aunque no presentó una sola prueba de esta amenaza. Sin embargo existen otras razones que explican este crimen.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and I discussed the decisive defensive action @realDonaldTrump employed in Baghdad to protect American lives. I emphasized that de-escalation is the United States’ principal goal.