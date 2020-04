Las 10 definiciones de Pepe Mujica sobre el coronavirus

El ex presidente uruguayo, José “pepe” Mujica, analizó las consecuencias a nivel mundial que traerá la pandemia de coronavirus en el orden económico y político, ya que, quedó demostrado que el mercado “no puede arreglar todo”. El dirigente lanzó una serie de definiciones sobre el mundo que deja esta situación y avaló las decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández de priorizar la salud por sobre la economía.

-“Cosa curiosa, volvemos a apelar al Estado nacional, al Estado que es una figura intelectualmente machucada por todas partes, en bancarrota, cuando el mercado era el que tenía que arreglar todo. Con aciertos y con errores el Estado se tuvo que hacer cargo y establecer una cierta unidad de criterio y de demanda para enfrentar esto. Nuestro mercado se vio impotente y acudimos al Estado”.

-“La gente que tiene buenos ingresos tendría que poner algo, hacer una vaca colectiva que tiene que ser proporcional. Los hombros más fuertes tienen que contribuir en estos momentos, la clase media tendrán que contribuir con algo”.

-“Es probable que dejemos de andar tan desesperados por multiplicar las tarjetas, los compromisos económicos, por lo menos pienso que mucha gente relativamente madura es posible que tome la vida con menos funcionalidad con respecto a ese ritmo que nos plantea el mercado y apunte más a las cuestiones que están ligadas a nuestro sentir y nuestra subjetividad”.

-“Hay un mundo concentrado de la riqueza, excesivamente concentrado que tiene las riendas del poder más fuerte, es un acertijo la conducta que va a sumir, van a ser años complejos y llenos de convulsiones. Ojalá que prime el talento y no la arrogancia”.

-“La influencia de la economía transnacional y concentración de la riqueza es cada vez más evidente. Es natural que los liderazgos hayan cedido. Ningún gobierno puede ignorar la concentración de la riqueza, todos sabemos que hay intereses muchos más iguales que los otros. Ningún gobierno le puede dar la espalda por mayor voluntad política que tenga porque no puede, es una realidad de la democracia y estamos evolucionando a una plutocracia”.

-“Continuar endeudándonos, significa vivir para pagar intereses y nuestro problema empieza a ser como nos capitalizamos”.

-“El proceso inexorable es que la economía China va a superar a la economía americana y de mantenerse ciertas cosas para el 2050, la India va a ser la economía del mundo”.

-“Los caciques no cambian la historia, los caciques representan y sin una gran fila e indios que los respalde, no tienen ninguna importancia. Es importante la creación de corrientes populares. No hay cambio solo criticando, sino hay que construirse en colectivo con todas las dificultades que tiene. Sin la construcción de grandes seres colectivos que nos permitan enfrentar estas cuestiones es difícil esperar que existan cambios”.

-“Los acreedores tendrán que tener mucha paciencia porque si no, van a cobrar en cualquier año. Van a tener que darse cuenta del costo mundial que tiene este asunto”.

-“Espero que, por conveniencia, no por bondad, el mundo rico y poderoso se dé cuenta que estamos frente a una durísima experiencia para la cual no estábamos preparados y salgamos como pueda. Estamos en un mundo distinto”.