Lammens cruzó a Tenembaum y Grabia por levantar información de trolls macristas

El ministro de Turismo y Deporte cruzó a los periodistas por difundir información falsa.

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, cruzó a los periodistas Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia al aire de Radio Con Vos por levantar información falsa viralizada por un troll macrista en la que se acusa al ministro de tener cuentas sin declarar en el exterior. No casualmente, la fakenews cobró relevancia en Twitter luego de que Lammens cruzara a María Eugenia Vidal.

Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia buscaron poner al ministro de Turismo en el mismo nivel que la familia Macri luego del escándalo que generó la publicación de los Pandora Papers sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. Tras cuestionar a Lammens sobre la vuelta del público a los estadios de fútbol, lo corrieron con sus supuestas cuentas sin declarar en el exterior con un hilo de Twitter de una cuenta anónima como fuente.

"Me llegó una información que vi que también estaba circulando en otros lugares y me gustaría hacerle la pregunta, ministro... Se hablaba de que usted tenía algunas cuentas en el exterior no declaradas", planteó Grabia sin especificar el origen de tal información.

"Qué bueno que me lo preguntás. Antes de ayer tuve un cruce con la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y ahora candidata, María Eugenia Vidal que habló sobre la gestión del Gobierno con el turismo y le contesté que el Estado había hecho una inversión enorme, le hablé del Previaje que es un caso de éxito reconocido en el mundo, de los ATP, de los distintos programas que se hicieron para el turismo como sector estratégico. Dos horas después, una cuenta anónima que es bastante reconocida, seguramente la habrás visto, dijo que yo tenía cuentas en el exterior no declaradas sin ninguna información, sin ningún papel", explicó Lammens.

Mientras el periodista pedaleaba al aire, el ministro insistió: "Vos, Gustavo, dejame decírtelo bien clarito. En el mundo del fútbol sabemos bien quién es quién, quién actuó con honestidad y quiénes son parte de otro equipo. También sabemos cómo operan estas cosas". "Hay un sector de la oposición que usó mucho esto de los trolls, de difamar en redes y este tipo de operaciones que le hacen mucho daño a la sociedad", denunció.

"Yo no vengo de la política, vengo de otro lado, tengo y tuve una empresa en la que me va muy bien", aclaró. No conforme con la respuesta, el periodista deportivo insistió: "¿Pero no hay cuentas en Bahamas, en Uruguay, dos cuentas en España como era la información que empezaba a circular?".

"No era información, eso no es información. Vos sos periodista". "Creo que ustedes, como periodistas, tienen que tomar posición sobre esto. Es una cuenta fantasma", lanzó.

Por su parte, Tenembaum se sintió tocado por la performance de su compañero y la firme respuesta del ministro y aclaró: "Algunas cosas se escapan, yo no había visto esto. Por su puesto que si es una cuenta que hace operaciones para Cambiemos es una porquería".

"Es una cuenta reconocida por eso, incluso ciertos periodistas hicieron eco de eso. Son prácticas de trolls, de ensuciar y la sociedad está más enojada con la política y lo que generan es más enojo", respondió Lammens. "Por lo único que me metí en política fue para aportar un granito de arena, no tengo ningún otro interés. Económicamente me fue mejor en el sector privado que en el público", completó.