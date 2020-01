Lagomarsino cruzó a Clarín y desmintió una nota en su contra

El técnico informático Diego Lagomarsino cruzó a Clarín por una nota que afirma que tuvo vínculos con un espía antes de que muriera Alberto Nisman y reveló lo que le dijo el fiscal ocho meses antes de su muerte.

En el medio opositor apareció un artículo bajo el título “Un espía detrás de Lagomarisno el día que murió Nisman, la nueva pista del caso”; en el mismo se habla de una nueva hipótesis que se maneja en el causa que apunta a que “un agente de la ex Side fue tomado por una antena de telefonía que queda a solo una cuadra de la casa de Lagomarsino”. “Desde allí se comunicó 27 veces con altos funcionarios de Inteligencia. Y se desconectó minutos antes de que encontraran al fiscal muerto”, explican en la nota.

No obstante, Lagomarsino negó que se manejara esa hipótesis en la investigación. En diálogo con El Destape Radio, el ex perito informático aseguró: “No hay nada de lo que dice la nota de Clarín en el expediente. En el Juzgado me dijeron que no hay nada de eso”.

“No sé de dónde lo sacaron. Hay que ver a qué distancia estaba la antena y llamar al titular de la línea para que declare”, completó.

Asimismo, insistió: “Yo no soy de los Servicios” . Advirtió que “en esta causa parece que lo que no es, se inventa. Que salga en una nota de un diario, no significa que sea inexistente”.

Además, sostuvo que desconocía “de la relación entre Nisman y Stiuso” y contó: “Coordinamos para juntarnos el 14 de enero y me hizo un resumen de la denuncia. Yo tengo relación con Moro Rodríguez. Somos amigos. Me enteré que era Inteligencia de la PSA después de la muerte de Alberto”.

El informático. también, aseveró: “Si tengo que hacer un resumen de esta causa, diría que lo que no existe se inventa. Lo comprobé con un montón de cosas: con lo que dijo Gendarmería encontrando golpes que no encontraron ni los peritos de la Corte ni el perito Raffo. Es bochornoso el peritaje de Gendarmería”.

“Mi hipótesis quedó clara con el informe del cuerpo médico forense y el estudio criminalístico de la Policía Federal, que coinciden en el autodisparo. Desde 2015 creo que Nisman se suicidó. Incluso nuestros peritos investigaban de esa manera”, manifestó.

En ese sentido, Lagomarsino reveló: “Una vez Nisman me mostró un block de hojas en el que dijo que se llevaba puesta a Cristina. Esto fue ocho meses antes de la muerte de Nisman”.