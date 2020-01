Matías Almeyda elevó una insólita queja al aire de TyC Sports. En el video, se puede observar como el 'Pelado' se mostró en contra de los derechos laborales en la República Argentina. O, al menos, estuvo visiblemente molesto con la idea de ser dueño de un establecimiento y mantener contentos a sus empleados.

"Cuando sos dueño de un lugar y tenés gente a la que vos le das trabajo, al mínimo detalle tenés tu juicio. Y me cansé de todo eso. Después estoy dentro del 23% o 24% que paga impuestos. Y lo pago con gusto eh, pero los quiero ver reflejado", deslizó el entrenador argentino.

Por otra parte, Almeyda se quejó de los impuestos que debe pagar en el país aunque aseguró que los abona con "gusto". “Yo he invertido en campos y no soy un terrateniente. Mi plata que gané con mis piernas en el fútbol las invertí en tierras argentinas y en un momento tuve que cerrar un tambo en el cual producía 8 mil litros diarios de leche. Lo tuve que cerrar porque a mí no me daba. Por ahí yo no era muy capaz de llevarlo adelante, puede ser eso también. Tenemos cada vez más impuestos, seguimos pagando y pagando”.