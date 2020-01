La UCR cruzó a Macri tras su polémico video y reconoció que "no tiene dotes de estadista"

El vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Federico Storani, cruzó al ex presidente Mauricio Macri por criticar al radicalismo y no hacerse cargo del desastre económico que dejó sus cuatro años de gestión. Además, descartó que el ex mandatario se presente para una elección dentro de cuatro años.

“La verdad que fueron muy desafortunadas las declaraciones de Macri. Fue su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, y lo hizo para repartir responsabilidades como si no tuviera nada que ver con la gestión. No puede haber otra conclusión de que fue una gestión extremadamente mala”, disparó el referente radical en diálogo con radio La Red y sostuvo que el ex jefe de Estado “no hizo ninguna autocrítica o balance”.

Arremetió, además, que Macri “está lejos de revertir el carácter de tener dotes de estadista y liderazgo” y aclaró que “nunca hubo un gobierno de coalición, pero sí una coalición electoral”.

En ese sentido, advirtió que “al momento de hacer un gobierno de coalición esto no se produzco por falta de voluntad del Gobierno del PRO y de Macri”. Respecto al futuro de Cambiemos, Storani consideró que “existe es un bloque importante que representan un 40% que es extremadamente heterogéneo, y ese contenido esta mas en condiciones de brindarlo un partido histórico (UCR) en la medida de que el propio partido haga una autocrítica y balance”.

Descartó, asimismo, que esa representación no la puede dar “alguien que no tiene una historia, una tradición o arraigo, en cambio, ha demostrado una gestión muy deficiente”.

Para finalizar, el vicepresidente del Comité nacional desestimó que Macri se presente como candidato para la próxima elección y aseveró que de presentarse “eso produciría una gravísima crisis para dentro.

“Su gestión es mala, no hizo un balance sino que solo repartió responsabilidades como si no tuviera nada que ver y no dejó participar al resto”, sentenció.