La tripulación de Austral frenó un caso sospechado de trata de personas

La Justicia Federal investiga un presunto caso de trata de personas frustrado por la tripulación de un vuelo de Austral y por un pasajero que dio aviso en el momento de hacer el check-in que había visto a una pareja en "una situación extraña".

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo operado por Austral con destino a la ciudad de Asunción en Paraguay, que tenía horario de partida para las 5:55, cuando el pasajero informó a la tripulación de cabina lo que ocurría.



Según informó en un comunicado la aerolínea, la comisaria a cargo del vuelo se acercó a la mujer, la cual no hablaba y se comportaba de forma errática. Le preguntaron al hombre que la acompañaba quién era y qué relación los unía, y éste dio distintas versiones. Fue entonces que la tripulación decidió llevar a la mujer a la parte delantera de la cabina donde se le pidió el documento, pero ella no lo tenía.



Según el relato de una de las tripulantes, la mujer no hablaba y se encontraba en un evidente estado de tensión nerviosa por lo que la comisaria del vuelo, en conjunto con el Comandante, decidieron llamar al Servicio Médico de la Compañía y a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Finalmente, los pasajeros tuvieron que ser desembarcados y el vuelo se reprogramó para las 12:55.

En tanto, la comisaria radicó la denuncia en la dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza en donde se inició una investigación y se trasladó la denuncia a la Justicia. Según confirmaron voceros policiales a la agencia NA, el detenido permanece alojado en sede judicial y la presunta víctima continuaba internada hasta este martes en el Hospital de Ezeiza.

Desde Austral indicaron, además, "no es la primera vez que personal de Aerolíneas Argentinas y Austral detectan casos de tratas de personas a bordo" e indicaron que en 2014, fueron detectadas seis mujeres entre Buenos Aires y Punta del Este, y del mismo modo y con anterioridad habían sido detectados otros casos en Ushuaia y Río Grande.

Ese mismo año, Aerolíneas firmó un convenio de cooperación y asistencia con el Ministerio de Justicia, Aeropuertos Argentinas 2000 y los gremios aeronáuticos. La causa está a cargo del Juzgado Federal de 1ra Instancia Criminal y Correccional N° 2, cuyo titular es el juez federal Pablo Auge.