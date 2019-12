Sebastián Beccacece podría protagonizar una de las traiciones más grandes del año a nivel futbolístico. Es que luego de tropezar en su etapa como DT de Independiente, ahora es observado de cerca por Racing y podría ser el reemplazante de Eduardo Coudet en vistas a 2020.

De hecho, el presidente de 'La Academia' reconoció el interés por quien fue ayudante de Jorge Sampaoli en el último Mundial: "Beccacece es un técnico que me gusta. Ha estado en la Selección Argentina también aunque no como principal. Su pasado por Independiente no pesa, si Diego (NdeR: Milito, manager del club) puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco de Racing".

"Hay varios candidatos que seguramente Diego tiene y algunos ya se ha reunido, esperemos", enfatizó Víctor Blanco, en diálogo con TyC Sports. En Independiente, Beccacece dirigió tan sólo 16 partidos. ¿El saldo? Entre Copa Argentina, Superliga y Copa Sudamericana ganó 8 encuentros, empató 1 y perdió 7.