Luis Majul es uno de los periodistas ultramacristas que aún trabaja para generar el pánico dentro de la sociedad. De hecho, en las últimas horas, lanzó un comentario lamentable al aire de su programa en La Nación+. Manifestó una teoría conspirativa que claramente es una operación para sembrar la grieta entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“¿Sabés por qué Cristina no habla? (...) ¿Sabés por qué su silencio es cada vez más estruendoso? (...) Porque está celosa de Alberto Fernández. Mirá cómo se ríe Claudio Jaqueline. Porque está sorprendida con sus altísimos índices de adhesión y porque no soporta el éxito ajeno, no soporta el éxito ajeno", enfatizó Majul, ante la atenta mirada de su panel.

Acto seguido, cerró su idea con un comentario aún más insólito: "Entonces, subrepticiamente en secreto, porque así funcionan las orgas, junto a sus incondicionales, Cristina trabaja en un plan para transformarse en alternativa cuando en el caso de que la recesión económica (...) le explote en la cara al Presidente”.