La serie basada en "El coleccionista de huesos" estrena un primer adelanto para la televisión

La cadena NBC ha lanzado el primer tráiler oficial para Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, la nueva serie que adaptara la famosa novela de Jeffery Deaver El Coleccionista de Huesos. La novela ya contaba con una notable adaptación para cine con Denzel Washington y Angelina Jolie en los roles principales. La película de 1999 se transformó en un clásico inmediato al que recurren cinéfilos y cineastas, gracias a las brillantes interpretaciones de la dupla de estrellas.

Russell Hornsby (Grimm) y Arielle Kebbel (The Vampire Diaries) protagonizan la historia que se centra en un legendario criminólogo forense, quien quedó inválido luego de una persecución violenta con un asesino serial. Años después, sus servicios vuelven a ser requeridos cuando el asesino comienza nuevamente su ritual sanguinario. No esta solo pues le asignan a Amelia Sachs, una detective que acá correrá contra reloj para detener las muertes.

El reparto se completa con Michael Imperioli, Courtney Grosbeck, Ramses Jiménez, Brooke Lyons, Tate Ellington, Jaidon Walls y Claire Coffee mientras VJ Boyd y Mark Bianculli co-escriben la serie y funcionan de productores ejecutivos. Seth Gordon, productor de The Good Doctor, dirige la serie de Universal Television y Sony Pictures Television, en asociación con Keshet Studios. Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector llegará el 10 de enero de 2020 en Estados Unidos.