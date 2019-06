La salud de Lanata: qué tiene el periodista de Clarín

El periodista ultramacrista Jorge Lanata fue internado de urgencia en las últimas horas en el Hospital Británico por un pico de presión alta que lo llevó a descomponerse en medio de la grabación del programa Hora 25 que se emite por Todo Noticias (TN). “Lanata fue internado por un pico de presión cuando grababa el programa hora 25 en TN”, afirmó el periodista Ángel de Brito.

El periodista había estado internado hace semanas por una gastroenteritis aguda que le impidió estar en la televisión y la radio. También había sido sometido a un transplante de riñón y sufrió la fractura de una pierna durante un acto.

“Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho”, sostuvo Lanata hace algunos días.

“Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga, y entonces estoy en una silla. Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa”, completó.