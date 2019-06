La reunión entre Mauricio Macri y Marcelo Tinelli: ¿reconciliación en puerta?

A un día de haber revelado que no será candidato en Alternativa Federal, se dio a conocer que se reunieron Marcelo Tinelli y Mauricio Macri.

Ambos llevaban una relación fría tras las fuertes críticas del conductor de Showmatch a las políticas del Gobierno de Cambiemos.

Según reveló hoy el periodista Alejandro Bercovich en el diario BAE, la reunión se dio en extremo secreto hace días: "En los últimos días Macri dio muestras de querer controlar el impulso calabrés de la venganza para no seguir coleccionando enemigos poderosos. Lo fue también la reunión, igual de reservada, que compartió con Marcelo Tinelli".

Confirmó Tinelli ayer que finalmente no se postulará a un cargo político en estas elecciones porque "no están dadas las condiciones" pero no descartó hacerlo en un futuro.

El conductor televisivo apuntó al armado de Alternativa Federal, con el que dijo contribuir pero que no llegó a ningún puerto porque quedó vaciado.

En declaraciones a Fox Sports, el vicepresidente de San Lorenzo afirmó: "En esta elección no voy a intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones, por lo menos para mí". Además, reconoció que participó activamente de Alternativa Federal, el espacio inicialmente fundado por Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Sergio Massa.