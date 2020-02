La remake de El juego del miedo: Chris Rock y Samuel L. Jackson serán las estrellas protagonistas

En 2004 un iniciado James Wan estrenó Saw, la película que cambiaría la forma de producir gore y sentaría las bases del mercado audiovisual y su relación con el género. La película contó con un presupuesto de poco más de un millón de dólares y una recaudación de más de 100 millones, rompiendo con todas las expectativas de la taquilla. Las secuelas llegaron y la calidad bajó y, ahora, apuesta por rebobinar la saga de la mano de dos estrellas en los protagónicos: Chris Rock y Samuel L Jackson. El juego del miedo llegará el 11 de junio de 2020.

En Lionsgate pensaron en volver a empezar de cero y dieron a conocer que la nueva, y primera, cinta de horror se llamará Spiral: From the Book of Saw. También, lanzaron un teaser con primeros detalles de la película que, por lo visto, no escatimará en mutilaciones, torturas y amputaciones. Un festín de hemoglobina para los fanáticos del terror.

“Muchas veces voy al cine o veo un programa de televisión y digo: ‘Vaya, un par de bromas marcado la diferencia ahí’. Me encanta Saw, pero pensé que casi no tenía humor. Parecía un buen lugar, un buen terreno fértil”, explica Rock en unas declaraciones compartidas por MovieWeb. “He visto un montaje previo de la nueva Saw. Todavía es Saw, es sangriento, es gore, pero hay una pizca de humor por aquí y allá. No la estamos renovando, no es Scary Movie, es Saw”, analizó.

La incorporación de Samuel L. Jackson en un rol central, como el padre de Chris Rock, captó el interés de los fans y de Hollywood, pues el mítico norteamericano es reconocido por haber participado en sagas y películas legendarias como Star Wars, Jurassic Park y Pulp Fiction, gozando de un nivel altísimo de popularidad. Junto a ellos estarán Max Minghella (The Handmaids Tale) que dará vida al compañero del protagonista, William Schenk y Marisol Nichols (Riverdale), que será la capitana de policía Angie Garza.

Darren Lynn Bousman estará en la silla del director. Bossman ya tiene experiencia en la franquicia, luego de ser el responsable de Saw II (2005), Saw III (2006) y Saw IV (2007). Mientras esperamos la fecha, les dejamos el tráiler de estreno.