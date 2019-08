La reacción de Feinmann a las declaraciones del Indio Solari

Eduardo Feinmann reaccionó en vivo a la entrevista al Indio Solari, en la que apuntó contra el Gobierno y consideró que si Mauricio Macri es reelecto, se tiene que ir del país.

A seis días de las PASO, uno de los cantantes más influyentes de la historia de la música habló en exclusiva con El Destape Radio y afirmó que "recuperar este país va a ser muy difícil".

El líder de Los Redonditos de Ricota dijo que los funcionarios oficialistas "están haciendo lo que quieren" y que eso lo pone "inquieto". Y puntualizó: "Yo no tengo motor político, no me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero veo que se están muriendo los pendejos, no hay tu tía... de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja".

Además, el ídolo del rock opinó sobre las investigaciones sobre la supuesta corrupción del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner al señalar que "si aún no la embocaron es porque es muy difícil encontrarle algo".

Frente a esto, el periodista macrista, leyó algunas frases recortadas del músico, aseguró que "llamó a votar la formula Fernández-Fernández" y se refirió a él con ironía.

"Me queda la duda cuando dice esta frase, 'de alguna manera esta gente (por Macri) se tiene que ir'. ¿Qué querrá decir? ¿Cómo es la cosa?", apuntó.

Y en la misma línea, sobre las declaraciones sobre la expresidenta, afirmó: "No la embocaron porque tiene fueros, si no, estaría abierto, la hubieran embocado,como decís vos, querido Indio Solari".