El Indio Solari disparó contra el Gobierno de Macri: "Se tienen que ir, sino me tengo que ir yo"

A seis días de las elecciones primarias, el Indio Solari habló y opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri, consideró que si gana nuevamente el modelo de Cambiemos se "tiene que ir" del país y opinó sobre las investigaciones sobre la supuesta corrupción del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner al señalar que "si aún no la embocaron es porque es muy difícil encontrarle algo".

Indio Solari: "Están haciendo lo que quieren. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y sino, me tengo que ir yo". #IndioEnElDestape pic.twitter.com/uHta84hcoI — El Destape (@eldestapeweb) August 5, 2019

Uno de los cantantes más influyentes de la historia de la música habló en exclusiva con El Destape Radio en el regreso a la radio del ciclo Big Bang que conduce el escritor y periodista Marcelo Figueras.

"Esta gente se tiene que ir. Si no, me tengo que ir yo", afirmó El Indio en referencia al macrismo. "Recuperar este país va a ser muy difícil", dijo el músico. El líder de Los Redonditos de Ricota dijo que los funcionarios oficialistas "están haciendo lo que quieren" y que eso lo pone "inquieto". Y puntualizó: "Yo no tengo motor político, no me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero veo que se están muriendo los pendejos, no hay tu tía... de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada".

El ahora líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue muy crítico durante los cuatro años de gestión de Macri y siempre fue muy elogioso para con la presidencia de Cristina Kirchner. En ese tono, aseveró: "Simplemente vi una sociedad que vivía mejor, como yo no lo había visto nunca. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar en los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta".

El músico no se guardó nada en su entrevista con El Destape Radio y opinó también sobre la embestida judicial del macrismo contra el gobierno anterior y dijo, en referencia a Cristina, que "si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo".

"Cuando vos no aparecés en los Panamá Papers y el presidente (Macri) aparece, decís: '¿cómo es esto? ¿cómo puede ser que esta señora tenga 200 juicios y este tipo, que condonó a su propia familia, millones de dólares... es raro...".

