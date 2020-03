La razón por la que Apple prohíbe que los villanos del cine utilicen iPhones

Parece un chiste, pero lejos está de serlo: la empresa Apple prohíbe que los villanos de las películas utilicen iPhones. Se trata de una cuestión de "buena imagen" y publicidad; algo que sería dañado si un malvado utilizase sus productos. La empresa fundada por Steve Jobs no para de sorprender.

Son cada vez más comunes las películas que usan las cámaras de este dispositivo para grabar en lugar de las enormes cámaras profesionales. Es más práctico y la calidad es muy buena. El director de Star Wars: The Last Jedi y la aclamada Knives Out, Rian Johnson, reveló, durante una entrevista con Vanity Fair, esta curiosa política de Apple.

"Apple te permite usar iPhones en películas pero, y esto es muy importante si alguna vez miras una película misteriosa, los malos no pueden tener iPhones frente a las cámara", comentó, para luego agregar, entre risas: "Cada cineasta que tiene un chico malo en su película que se supone que es un secreto seguro querrá asesinarme en este momento". Este dato intrascendente podría simplificar el hecho de identificar a los malos y los buenos en algunas películas, con tan solo chequear que marca de teléfono utiliza.

Los foros de Internet son adeptos a tratar estos temas y, en muchos de ellos, distinguen que, por ejemplo, es usual que los personajes buenos de las cintas usen Macs mientras que los malos usan PC. Hasta el momento, Apple no emitió ninguna declaración al respecto.