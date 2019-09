La Queen de Fuerte Apache cruzó a Tato Young y defendió a Cristina Kirchner

La cantante de trap La Queen de Fuerte Apache contó la difícil situación que atraviesa el barrio porteño por las políticas de ajuste de Cambiemos y defendió a Cristina Kirchner ante las críticas del panelista Gerardo "Tato" Young.

En el programa de Luis Novaresio, la artista reveló: "Te voy decir la verdad a mi me hubiese encantado que Cristina vuelva de presidenta, pero bueno ahora está Alberto a quien apoyo mucho".

En ese momento, el periodista oficialista Tato Young la interrumpió y la increpó: “¿Pero no tenían hambre en Fuerte Apache cuando estaba Cristina?”. Sin titubear, La Quee le replicó: “La verdad que no, comíamos todos los días por suerte”.

"No puedo creer que hayan votado a Macri, esa persona gobierna para los empresarios gente, no gobierna para el pueblo, vos que estás mirando este programa sos el pueblo, y esa persona no te gobierna a vos", aseveró la cantante.

LEA MÁS La violenta pregunta de Mirtha Legrand a Mario Massaccesi: "¿Fuiste violado?"