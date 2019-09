La promesa de Macri para que lo voten: "Ahora vienen el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario"

"Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita, me llenan en corazón. Gracias de verdad", dijo Macri y agregó: "Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de su casa a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible".

Desde un par de horas antes del horario previsto para la primera de las marchas del raid "Sí se puede", que llevará al presidente a 30 ciudades del país, los simpatizantes del oficialismo comenzaron a llegar a las barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario lanzará su campaña de cara a las elecciones de octubre.

A través de redes sociales, bajo el hashtag #SíSePuede, los que apoyan la marcha a favor de Mauricio Macri, comenzaron a compartir fotos y videos en las inmediaciones de la renovada terminal de tren a donde tiene previsto arribar el mandatario a las 17. Lo acompañarán, según anunciaron los organizadores, Miguel Pichetto, su compañero de fórmula; la diputada Elisa Carrió y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En su alocución además expresó: "Nos une la honestidad, querer vivir en paz, querer dejarles un futuro mejora nuestros hijos, construir y no destruir, saber que existe un mejor futuro para todos y decirle no a la impunidad".

Y agregó: "Nunca bajamos los brazos. El último año y medio fue muy difícil y la clase media hizo el mayor esfuerzo. Pero los escuché, tomé nota y los entendí. Lo que viene es distinto. Ahora vienen el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y el alivio al bolsillo a fin de mes".

Ya terminando dijo: "Si esto no lo resolvemos nosotros no lo resuelve nadie. Nos la jugamos por el cambio para modificar las cosas que no se hicieron en 70 años".

Para culminar dijo: "A los más jóvenes les quiero decir que en unos años sus hijos les van a preguntar dónde estaban en octubre de 2019. Y ustedes les van a contestar que estaban haciendo Patria" y terminó diciendo: "Voy a estar siempre para defenderlos. Que nunca más les digan que no se puede. Este es nuestro país, nuestro futuro y nuestra forma de vida".