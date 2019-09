La premonitoria entrevista a Alberto Fernández en El Destape Radio

“La unidad va a llegar porque es inevitable. Algunos vendrán por convicción y otros por resignación pero la unidad va a venir", decía el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández en enero de 2019, siete meses antes de convertirse en el candidato a presidente más votado de las PASO, a más de 15 puntos por encima de la dupla Mauricio Macri - Miguel Pichetto.

El dirigente del peronismo conversó en los primeros días del año con Roberto Navarro y su equipo. Estuvo durante más de media hora en los estudios de El Destape Radio, donde vaticinó: "el enojo con Macri es muy grande".

El ex funcionario nacional señaló que según las encuestas de aquel momento, “hay un 70% de los votos que se dividen entre Cristina y Macri, un 10% que va para la Izquierda, Olmedo y esa marginalidad de derecha que asoma y otro cinco que va en blanco, entonces queda un 15% en disputa que está lejos de aspirar una segunda vuelta”. De ese espacio, destacó por sobre el resto a Sergio Massa, a quién si bien "le quedó poco de peronismo, es el único que tiene presencia electoral".

Sin conocer que la ex presidenta lo elegiría a él para encabezar la fórmula presidencial, Alberto Fernández dejó una premonitoria frase sobre el armado electoral del peronismo: "No sé qué va a hacer Cristina, lo que sí se es que entre todos, con Cristina incluida, tenemos que resolver cómo le ganamos a Macri", anticipó.

En otro tramo de la nota, el ex jefe de Gabinete respaldó abiertamente al ex ministro de Economía y diputado, Axel Kicillof, quien finalmente fue el candidato de unidad para gobernar la provincia de Buenos Aires y se impuso en las PASO por 17 puntos sobre María Eugenia Vidal. "Hay que tener a los mejores candidatos y él es un buen candidato para la Provincia. Es un tipo muy capaz, es una novedad en la política y fundamentalmente contiene al 100% de los votos de Cristina. Además, no pesan en él cuestionamientos éticos, morales. Es como el pensamiento de Cristina sin la carga de esos problemas, sin Comodoro Py”, evaluó el dirigente peronista.

A su vez, dejó una frase que la convertiría luego en una de sus consignas de campaña "volver para ser mejores": “Hay que garantizar un programa que nos haga mejor de lo que fuimos. Es posible que le ganemos a Macri porque el enojo con él es muy grande y la Argentina no tiene más espacios para las decepciones”.

Escuchá la entrevista completa: