La pregunta política que incomodó a Andy Kusnetzoff: "¿A quién votaste?"

El conductor de Podemos Hablar (PH) Andy Kusnetzoff se vio acorralado cuando le preguntaron si había votado la fórmula de Amor Ameal y Mario Pergolini en las elecciones del club Boca Juniors.

"La verdad que no fui a votar, no te quiero mentir. Iba a ir, pero no fuí...", afirmó Kusnetzoff en una entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina en AM La Once Diez.

La periodista arremetió: "¿Pero lo hubieras votado?". El conductor de Perros de la Calle titubeó: "Es una buena pregunta, a veces estaba muy relacionado con la política y se van mezclando las cosas".

"La verdad debería interiorizarme más con la fórmula. Sabía más a quién no iba a votar la verdad", sostuvo el conductor.