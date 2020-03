La polémica nota de Clarín sobre un "nuevo perfil adolescente" que se llamaría "los medapaja"

El diario Clarín volvió a generar polémica por una nota llena de subestimaciones y menosprecio en contra de los adolescentes. Según publicó, existiría una nueva generación de jóvenes que se llamaría "los medapaja" por realizar ciertas prácticas actuales.

Para hacer la caracterización, llamaron al psicólogo Alejandro Schujman, quien aseguró que "estamos criando y creando una generación de adolescentes apáticos, abúlicos, en conexión absoluta con los monitores y con escasa conexión con emociones. Con el acento puesto en los resultados y una dificultad enorme en encarar los procesos".

Según describieron, "no leen libros, estudian del 'Rincón del vago' (portal de la web con resúmenes listos para zafar)", "no hacen deporte, juegan FIFA 2020 en las consolas", "no hacen programas, salidas y paseos si no son varios", "no caminan, viajan en Uber", "no estudian durante el año, ellos son jugadores de diciembre y febrero", "no reconocen errores, la culpa es siempre del resto del mundo", "no anticipan las complicaciones de vivir".

El malintencionado artículo generó polémica en redes por, entre otras cosas, asegurar que hay padres que "discapacitan a sus hijos" por permitirles estar en contacto con celulares. "La hiperfacilitación se da desde los padres a partir de la creencia de que van a tener ya tiempo para sufrir, entonces ahora no hay límites, que no sufran, y cuidado: los discapacitamos, les quitamos la posibilidad de apasionarse, los dejamos sin la herramienta esencial para adentrarse en el mundo adulto", explicó Schujman.