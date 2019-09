La oposición pedirá una sesión especial para tratar la Emergencia Alimentaria

Todos los sectores de la oposición presionan para que el gobierno nacional declare la Emergencia Alimentaria ante la crisis económica que golpea a la Argentina, con más fuerza en los sectores populares.

Tras la masiva movilización y el acampe de movimientos sociales en el centro de la Ciudad, legisladores del peronismo buscarán aprobar la Emergencia Alimentaria el jueves próximo.

En una audiencia en Diputados, desde el sector opositor se comprometieron a amalgamar los cinco proyectos vigentes en caso de que el Gobierno no de respuesta al reclamo y avance con un DNU.

En tanto, los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Daniel Arroyo (Red por Argentina), Victoria Donda (Somos) y Carla Pitiot (Frente Renovador) confirmaron que están trabajando en un texto en conjunto, cuyo eje principal será aumentar "al 100% de las partidas destinadas correspondientes a programas alimentarios".

El Frente para la Victoria adherirá a ese texto y lo mismo harán los bloques más pequeños de la oposición, como Consenso Federal.

Como el oficialismo no cuenta con mayoría propia, los bloques podrán dar quórum la semana que viene y comprometer al Gobierno a avanzar con la medida para paliar la crisis económica.

Además del incremento en las partidas presupuestarias para programas alimentarios, se abordará la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del que particiarán organizaciones sociales, a fin de monitorear el cumplimiento de la normativa.

También se crea un plan de emergencia láctea, un Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios, y un Registro Nacional de Proveedores de Alimentos.

Según los últimos datos oficiales, una familia tipo necesitó casi $32 mil en julio para no caer bajo la línea de pobreza y casi $13 mil para no ser indigente. Las perspectivas no son buenas camino a fin de año, producto de la fuerte devaluación post PASO que hizo saltar $14 el valor del dólar en tan sólo una jornada.