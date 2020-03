Hunters: la nueva serie que muestra a Al Pacino como un cazador de nazis es criticada por su inexactitud en el genocidio de Auschwitz

La cadena Amazon Prime arrancó 2020 con una propuesta fuerte y ya fue blanco de críticas por la temática tratada. Se trata de Hunters, una serie de acción protagonizada por el mismísimo Al Pacino que, a los 79 años, interpreta a un cazador de nazis exiliados en la ciudad de Nueva York y cuyo arco argumental aborda el trágico genocidio que dejó la segunda Guerra Mundial. Las críticas llegaron luego de una dura escena que muestra un tablero de ajedrez humano, en donde cada vez que un prisionero pierde es asesinado. Polémico.

Si bien se trata de una ficción de acción cuya función es entretener, Hunters no cayó bien a todos los públicos debido a como se narra el holocausto. La Asociación de la Memoria de Auschwitz denunció la escena mencionada al principio, argumentando que irrepeta la memoria de una grave tragedia. "Auschwitz está lleno de horribles dolores y sufrimientos documentados en los relatos de los supervivientes. Inventar un juego falso de ajedrez humano para 'Hunters' no sólo es una caricatura y una peligrosa insensatez, también da pie a futuros negacionistas. Honremos a las víctimas al preservar la exactitud de los hechos", señalaron.

El debate se abrió y la temática es delicada. Por otra parte, la serie no se toma demasiado en serio nada y funciona más como un thriller de acción que como una recopilación documental de sucesos verídicos. Y vinculado a esta apreciación, el creador de la serie, David Well, comentó lo siguiente en una carta abierta al público: "Pienso que las representaciones simbólicas brindan a las personas acceso a una realidad emocional que nos permite comprender mejor las experiencias de la Shoah".

Además, añadió que se preocupó que todo el equipo de producción se preocupó porque todos los números de identificación de los prisioneros superaran el número 202.499, ya que ese fue el último número registrado en Auschwitz. De esta forma, no representaría a alguien que estuvo en el lugar de los hechos y fue víctima de los horrores ocurridos. "No es un documental y nunca pretendimos que lo sea", afirmó Well, en el comunicado poniendo fin a los reclamos. Hunters se estrenó hace pocas semanas y ya está siendo una de las series más controvertidas del inicio de temporada.