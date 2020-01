La nueva película de Clint Eastwood: el guardia que pasó de héroe a posible terrorista y la periodista sospechada de cambiar sexo por información

Enero arrancó potente, de la mano de un imprescindible para el séptimo arte como lo es Clint Eastwood. A los 89 años estrena Richard Jewell, basada en el atentado durante los Juegos Olímpicos de Atlanta '96, en la que un guardia de seguridad (el personaje que titula el film) descubrió una mochila con explosivos, alertó a la policía y evitó una catástrofe.

Pero el rol de héroe nacional le duró poco y Jewell pasó a convertirse en el sospechoso principal, investigado como presunto culpable por el FBI. Eastwood demuestra que tiene el total dominio de la cámara y se hace de un excelente equipo de figuras que se acoplan con total química en escena. A su vez, el director vuelve a apelar al patrotismo norteamericano que abunda en sus películas, alcanzando altos grados de épica narrativa.

La tragedia causó revuelo en todo Estados Unidos y la prensa se hizo un festín de titulares y operaciones mediáticas controvertidas, que acosaron a Jewell durante todo el proceso judicial. El escándalo desbordado sirvió para analizar de cerca el papel de las fake news en el sistema de noticias y criticó duramente el podrido sistema de justicia. Los chivos expiatorios cierran las causas abiertas, mientras los grandes ejecutores permanecen libres y camuflados por el FBI. Esta dura afirmación resume los padecimientos de Richard Jewell contra el sistema, y Eastwood sabe que desde el humanismo puede construir un drama sólido, sin agujeros que entorpezcan la trama.

Hubo una polémica en torno a Kathy Scruggs, la periodista involucrada en el caso interpretada por Olivia Colman, y a la manera que se eligió para representarla: según la historia ficcionalizada Scruggs intercambió sexo por información del FBI, quedando reducida a un mero objeto sexual. Esto generó el rechazo del diario Atlantic, que salió a cruzar la versión del cineasta, argumentando que "algunos hechos son una composición dramática falsa" y desmintiendo que la periodista accionara de tal manera. Por su parte, Olivia Colman (quien la interpreta) declaró que "no cree que Kathy haya intercambiado sexo por información". La verdadera cronista falleció a los 42 años por una sobredosis de analgésicos.

A partir del artículo de Marie Brenner "American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell", el caso permite reflexionar con contundencia el presente siniestro que abraza a la nación del norte y vuelve sobre la figura del héroe, algo que Eastwood ya había transitado en películas como Sully (2016), 15:17 Tren a París (2018) y Million Dollar Baby (2004). Entre los hallazgos de Richard Jewell está la increíble capacidad narrativa del director, que no cae en trucos fáciles del género y opta por una faceta intimista de la historia, lejos de la turba enfurecida. Así, podemos adentrarnos en la psicología de cada personaje, en como viven la realidad que los deforma.

Con pulso firme y ribetes que estremecen, Richard Jewell reúne las brillantes actuaciones de Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Nina Arianda y Sam Rockwell, dueños de una nobleza que traspasa la pantalla y conmueve sin caer en golpes bajos. La película llega justo para la temporada de premios a lo mejor del cine, y aún no se sabe si Eastwood estará nominado para los Óscars, que se entregarán el próximo 9 de febrero. La sorpresa llegó con Kathy Bates, que encarna a la madre de Jewell, que está nominada a un premio Globo de Oro como Actriz de Reparto. Bates no se alza con un galardón desde su victoria unánime en 1990, por Misery.