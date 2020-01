La nota de Clarín contra Graciana Peñafort por Cristina Kirchner

El multimedio macrista Clarín publicó una insólita nota contra la abogada Graciana Peñafort por haber sido la defensora de Héctor Timenman y de Amado Boudou. Además, minimizaron su trayectoria jurídica y su formación académica.

Bajó el título “Cristina nombró a una polémica abogada como directora de Asuntos Jurídicos del Senado”, el artículo que no está firmado se encarga de denostar a Peñafort por su militancia política, dejando de lado su trabajo en derecho.

“Un director general del Senado cobra actualmente entre "150 y 190 mil pesos", dependiendo de la antigüedad que tenga dentro del Estado, explicó una fuente parlamentaria”, dice la cabeza informativa, brindando un dato irrelevante como el sueldo; cuando durante cuatro años no se interesaron por el salario de los funcionarios macristas.

Asimismo, cuestiona “el alto perfil mediático” de Peñafort por su actividad en Twitter y le remarca haber sido defensa “del fallecido ex canciller Héctor Timerman y del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou y del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, entre otros ex funcionarios K, siempre con un alto perfil mediático”.

“Estas defensas las comparte con Alejandro Rúa, un abogado vinculado al CELS”, indican dentro del anota.