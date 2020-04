La jubilada que rompió la cuarentena para tomar sol cruzó a Rodríguez Larreta: “Si lo veo, lo cacheteo”

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, una jubilada decidió romper la cuarentena para tomar sol en la plaza. Fue grabada por las cámaras de TN. Ahora, la anciana arremetió contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y admitió que lo votó pero que, si ahora lo ve, lo golpearía.

Sara Oyuela es la jubilada en cuestión. La mujer de 83 años se negó a volver a su domicilio y los oficiales debieron insistirle. “Hace 32 años que estamos casados y nunca la pude convencer de nada”, se defendió el marido de Oyuela ante las cámaras de TN.

Habló Sara, la mujer de 83 años que salió a tomar sol, y abrió una nueva polémica en #LAM ☀️⛱ @AngeldebritoOk pic.twitter.com/dS4KogvZMp — LAM (@LosAngeles_ok) April 22, 2020

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la señora expresó: “Estoy indignada, no puedo creer que se haya armado tamaño revuelo, ¿Qué hice de malo? ¿Arman semejante despiole porque una vieja de 83 años bajó a tomar sol a un parque que tiene más de 30 hectáreas?”.

“Este Larreta, por favor, y eso que yo lo voté pero si lo veo lo cacheteo, medidas como éstas generan rechazo, ¿a quién se le ocurre encerrarnos eternamente? Yo necesito aire y sol, por salud, tengo epoc y un cáncer de pulmón”, disparó Saar.

Acto seguido, aclaró: “Yo voy a salir cuantas veces quiera, no contagio a nadie, no se me acerca nadie, tomo todos los recaudos”. “A mí no me pueden obligar a no salir, yo soy grande, no tengo toda la vida por delante", sentenció.