La irresponsable actitud de Mauro Viale sobre las personas de riesgo

Como todo los fines de semana, el periodista Mauro Viale trató de manera irresponsable los recaudos solicitados por el Gobierno para controlar la propagación del coronavirus y el cuidado de personas en situación de riesgo.

El conductor de 72 años, que integra el grupo de personas más vulnerables ante el avance de la enfermedad respiratoria, minimizó los recaudos solicitados por el Presidente de la Nación.

Durante su programa, cuestionó el pedido oficial: “Yo si quiero venir. ¿Por qué tengo que quedarme en mi casa si yo estoy sano? Explicamelo". “Tengo todos los certificados médicos, no tengo nada”,insistió. Viale es grupo de riesgo y, como tal, el contacto con posibles contagiados incrementa el riesgo de contraer la enfermedad y agravar su estado de salud. Además, a pesar de no tener síntomas, una persona puede tener y contagiar el coronavirus por hasta dos semanas, por lo que el aislamiento impide que pueda contagiar a otras personas.

“La recomendación del estado es que no vayas a trabajar. Quedan exentos de presentarse, no es una exigencia. Si no vas, no te van a descontar los días”, insistieron los especialistas invitados, ante la insistencia del periodista.