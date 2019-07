La irónica respuesta de un tuitero detenido a Macri cuando habló de libertad de expresión

Un tuit del Presidente de la Nación Mauricio Macri generó diversas repercusiones pero sobre todo una muy especial.

Ocurre que en su cuenta oficial de twitter el mandatario se refirió a la solicitada en apoyo al gobierno firmada por intelectuales y referentes de la cultura. En un hilo, Macri defendió a la misma y cierra su párrafo con una contundente frase: “Nadie, de ningún signo y por ninguna causa, debe ser acosado por sus ideas. Mientras lo haga respetando las leyes de la democracia, que cada uno piense, diga y actúe como quiera”.

Rápidamente, miles de usuarios de twitter salieron a dar respuesta con datos de diversas detenciones de personas durante el gobierno de Macri. Pero una en especial fue tomada con mucha atención.

Se trata de Nicolas Lucero el joven que tuiteó una canción de cancha donde mencionaba al Presidente. El mensaje fue publicado en agosto de 2016, hizo intervenir a la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal.

“Lo escribí después de un problema que hubo con Chacarita. Estaba el rumor de que, como siempre, querían suspender la cancha y se cantó contra AFA, Aprevide y contra él (en referencia al jefe de Estado). Pero son cosas que se cantan en la cancha”, relató Lucero en diciembre pasado en una entrevista con el diario Popular. Proceso judicial. La Justicia le abrió una causa por “intimidación pública”. Efectivos policiales allanaron su casa y lo llevaron a la comisaría, requisaron su celular y los de su familia y la netbook de su hermana.

LEA MÁS Abren una causa penal y citan a indagatoria a un chico por tuitear una canción contra Macri

“Vino un técnico, revisó uno por uno todos los celulares, como si yo tuviera el plano de una bomba. No sé. Y de ahí me llevaron a la dependencia. Nunca había pisado una. Me hicieron poner las huellas y me temblaban las manos”, relató.

El joven recibió críticas y respuestas de muchos sectores. "La gente que defiende a Macri piensa que soy kirchnerista, que cobro planes. Me dicen negro, me dicen de todo. Nunca cobré un plan, trabajo desde chico y hablan sin saber. Después, los kirchneristas me dicen 'esto es una dictadura', que vamos a volver y yo que sé. A mi no me interesa ninguna de las dos partes. Yo voto libre", detalló. Ante la relevancia que comenzó a tomar el tema, el chico optó cinco días después tuvo que pedirle disculpas al Presidente.