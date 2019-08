La insólita explicación de Andahazi tras borrar todos sus mensajes en Twitter

El escritor macrista Federico Andahazi, que parece que en las últimas horas se alejó de su defensa del Gobierno, salió a explicar las razones que lo llevaron a borrar todos sus tuits. En su cuenta de Twitter, el escritor volcaba mensajes (violentos algunos de ellos) contra el kirchnerismo y a favor de Macri y su gestión.

"Mea culpa. A partir de hoy, no seré cómplice de la muerte de la palabra", arrancó el texto que publicó Andahazi en Infobae. El columnista de Alfredo Leuco se dedicó a denostar Twitter, a la que definió como una red social en la que "se sacrifica la palabra y se retuerce de dolor el pensamiento".

Y sumó: "Twitter es el nuevo Coliseo romano en cuyas gradas un público anónimo, fanatizado y cobarde se dedica a martirizar con insultos a quienes, con nombre y apellido, comienzan, en el mejor de los casos, intercambiando ideas y terminan cambiado escupitajos".

En otros fragmentos, señaló que Twitter es "la degradación permanente de la existencia" y "la reducción de la palabra al mero caracter" y apuntó: "Twitter es el reino de las fake news y de la falsificación. Yo puedo hacerme responsable de todo lo que he dicho y todo lo que he mostrado. Puedo arrepentirme de mis palabras. Pero nadie podrá forzarme a arrepentirme de lo que jamás he dicho".

Tras enumerar los libros que escribió y su trayectoria en los medios, cerró: "He decidido abrir la jaula y salir de Twitter".