La insólita defensa del 'Pollo' Vignolo tras rogarle a Lucas Alario que juegue en Boca

Sebastián Vignolo se defendió de forma insólita tras las críticas recibidas el día jueves. Es que tras rogarle a Lucas Alario que juegue en Boca Juniors a partir de 2020, los usuarios de Twitter hicieron tendencia al 'Pollo' a base de memes y comentarios muy duros contra su labor en Fox Sports Radio.

Es por esta situación que, en su programa vespertino '90 minutos de fútbol', el conductor bromeó con la situación vivida y lanzó una frase irónica: "Ayer estuve arriba todo el día (en alusión a las tendencias de Twitter)".

"Perdón, ¿no le podés preguntar a Alario cinco veces lo mismo? ¿Está tan mal? Si uno le hace una pregunta no es porque no tenga sentido. Hemos hecho preguntas sin sentido, no fue el caso", enfatizó Vignolo, quien horas atrás le consultó al 'Pipa' si le seduciría ponerse la camiseta azul y oro tras su paso por River.