La insólita aclaración de Wanda Nara sobre su matrimonio con Mauro Icardi: "Yo ya era rica y famosa antes de conocerlo"

Wanda Nara realizó una insólita defensa con una aclaración sobre su matrimonio con Mauro Icardi. Intentando defenderse de quienes cuestionan su relación con el futbolista y afirman que se acercó a él por dinero, la mediática dejó en claro que esas versiones son erróneas.

"Todos creen que estoy con Mauro por su plata pero yo ya era rica y famosa cuando nos hemos conocido. Y lo era porque había trabajado para serlo", relató la ex vedette, en diálogo con la revista europea Grazia.

Por otra parte, Nara relató lo difícil que es llevar el ritmo de una vida cuasi nómada teniendo en cuenta la vorágine con la que los jugadores de fútbol se mueven de un país a otro: "Me siento la chica con la valija. Cuando nos fuimos a París (NdeR: Icardi pasó de jugar en Inter de Milán al PSG de Francia) era un jueves, pasamos el fin de semana juntos. El lunes me desperté en Milán y me di cuenta que estaba sola con cinco hijos. No fue fácil".