La ingeniosa manera de ver El Irlandés, la película furor en Netflix

El periodista sueco Alexander Dunefors Kardelo instaló una polémica que llegó a oídos del cineasta Martin Scorsese que, lejos de callarse, le contestó. Todo inicia con la original propuesta que el comunicador sube a su cuenta oficial de Twitter: ver "El Irlandés" como una miniserie de cuatro capítulos. La idea cuenta con nombre para cada episodio y con los minutos que corresponden a cada parte, a fin de brindar mayor comodidad a quienes decidan hacer la prueba. "Hice una guía para aquellos que creen que The Irishman es demasiado larga para ver en una noche. Son bienvenidos a probarla!", enuncia.

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he