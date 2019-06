La inesperada decisión de Amalia Granata al ser electa diputada de Santa Fe

Los resultados de las elecciones en Santa Fe, fueron inesperados en varios sentidos. Uno de ellos es que la mediática Amalia Granata fue electa diputada provincial de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida. La panelista decidió abocarse de lleno a su carrera política que rondó principalmente a favor del aborto clandestino.

"Ayer recordábamos con Leo, mi pareja, que cuando yo comencé con la política, mi hijo Roque tenía tres meses. Yo lo dejaba y me venía hasta acá. Todo ese sacrificio que hicimos en familia valió la pena, porque los resultados fueron increíbles", indicó en una entrevista con el programa Involucrados.

Además, aseguró que ella se quedará en Rosario para atender a las cuestiones relacionadas con su nuevo rol en la política, pero todavía no definieron si toda su familia se muda para acompañarla o se quedan en Buenos Aires.

En se sentido, anunció que tomará una drástica decisión en cuanto a su carrera televisiva: "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento sí me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios".

Luego, adelantó cuáles serán los proyectos a los que se dedicará como diputada: "Me enfoco particularmente en la niñez y las mujeres. Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general, se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia".