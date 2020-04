El periodista deportivo Flavio Azzaro causó revuelo en las redes sociales con una frase contundente. En plena cuarentena, se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas con sus seguidores. Fue allí cuando uno de ellos le consultó: "¿Hacerte de Independiente o que te peguen 19 tiros?".

Lejos de esquivar esta consulta, Azzaro contestó: "Que me peguen 19 tiros, porque si me hago de Independiente me pegarían los tiros mi viejo y mis amigos. Prefiero morir de una y listo".

Flavio es hincha reconocido de Racing Club y es por eso que recibió esta pregunta capciosa. De todos modos, no tiene dudas: prefiere morir antes que llevar los colores de su eterno rival.