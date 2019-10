La fuga de capitales en la gestión de Mauricio Macri representa el 140% del préstamo del FMI

En menos de cuatro años de gestión del gobierno de Cambiemos, se fugó del país el equivalente al 140% del préstamo del FMI. En ese contexto, hay preocupación sobre el nivel de reservas de libre disponibilidad que permanecen en el Banco Central (BCRA).

De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), las compras de divisas en el mercado de cambios por parte del sector privado no financiero, generalmente para atesoramiento, fueron unos de los principales motivos por los cuales salieron dólares del sistema. La desregulación que generó Cambiemos llevó a que se fugaran unos U$S 81.093 millones en poco más de 3 años y medio.

Tras el estallido de la crisis en abril de 2018, fueron U$S 11.579 millones los que se fugaron. Según el documento, entre los canales por los cuales las divisas se fugan y no son reinvertidos en la economía doméstica tienen que ver con la remisión de utilidades y dividendos de las compañías multinacionales. La merma por este concepto alcanzó los U$S 7.338 millones desde el 10 de diciembre.

Respecto a la situación que atraviesa el Central, la casa de estudios sostuvo: "tras el acuerdo con el FMI y la renovación del Swap con China las reservas brutas del BCRA se habían visto enormemente incrementadas, superando hacia el inicio del mes de mayo los U$S 70.000 millones. Sin embargo, de netear el monto con diversos pasivos en moneda extranjera, como la misma carta de intención prevé, se obtiene una medida de reservas netas, cuyo último número se encuentra en U$S 10.207 millones de dólares.