La fake news sobre el coronavirus que circula por Whatsapp y llegaría a la Justicia

Whatsapp es la aplicación más utilizada para contactarse en el mundo y, como tal, resulta la plataforma más atractiva para quienes hacen circular las fake news. Una de las más recientes alude al coronavirus y da una serie de medidas para combatirlo, y ya generó el repudio de la comunidad médica que plantean radicar una denuncia penal.

“La Dra González Ayala dio una charla en el niños..ahí va el resumen”, comienza el mensaje que en las últimas horas llegó a casi todos los grupos de WhatsApp. Sin embargo, el texto es absolutamente falso según pudo comprobar el portal Info blanco sobre negro, no sólo por su presunta autoría sino también por su contenido.

“Esto es muy grave, presentaré una denuncia penal para que investiguen la fuente. Estas informaciones falsas son tremendamente perjudiciales. Este texto se replicó de una forma asombrosa”, aseguró a este portal Silvia González Ayala, profesora Titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y Consultora en Infectología en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Y remarcó: “Son todos disparates. El texto dice que hay que tomar infusiones calientes porque el virus muere a los 26 grados. El organismo tiene una temperatura de 36 grados, si fuera cierto el virus ni se acercaría a los humanos”.

Entre otros consejos absurdos, el mensaje recomienda “tomar sol” y “beber agua cada 15 minutos” para que el virus “pase al esófago donde los ácidos gástricos lo destruyen”. Al final, el mensaje pide “compartir esta información con la familia, los amigos y conocidos por solidaridad y sentido cívico”. Por gente que lo replicó con buenas intenciones se generó esta gran cadena.

“El mismo texto viene circulando desde hace varios días pero siempre con nombres de doctores distintos. Primero mencionaban a una española, luego a una de México y hoy me encontré que habían utilizado el mío. Cuando me enteré casi me desmayo, porque es todo un disparate pero hace mucho daño”, concluyó González Ayala.