Tras imponerle sanciones a River, pero confirmarlo como campeón de la Copa Libertadores 2018, el Tribunal de Arbitraje Deportivo explicó su falló mediante un comunicado.

Si bien el 'Millonario' fue el claro ganador de la final disputada en Madrid frente a su clásico rival (3-1), el ex presidente del 'Xeneize' Daniel Angelici se jugó la última carta mediante el "escritorio" y elevó sus reclamos por los incidentes ocurridos en el Monumental hasta el máximo tribunal del ámbito deportivo, pero una vez más la jugada no le salió bien. Después de un largo tiempo, el TAS anunció un fallo que no cambió la historia de lo sucedido dentro de la cancha y sólo le aplicó una penalización de dos partidos sin público a River.

Tras dar a conocer la medida, también se publicó un comunicado en el que se explican los motivos de la decisión. El escrito detalla todo el camino que recorrieron las quejas formales de Boca y señala que en la apelación al TAS el club de La Ribera solicitó que se descalifique al equipo que dirige Marcelo Gallardo o que se le apliquen "serias sanciones disciplinarias".

"La Formación Arbitral del TAS consideró que, a pesar de que River había violado el reglamento disciplinario de la Conmebol, no podía ordenar la descalificación de River Plate de la Copa Libertadores 2018, pues dicha sanción habría resultado excesiva teniendo en cuenta las circunstancias del caso", explicó el texto. Entonces, por la puerta abierta por el propio Boca, el tribunal decidió aplicar otro tipo de sanciones.