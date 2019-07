La excusa que dio Margarita Stolbizer para no investigar a Macri: "No es mi vocación"

La dirigente y denunciadora serial (del kirchnerismo) Margarita Stolbizer admitió que no está investigando la corrupción del macrismo y que es difícil hacerlo durante su gestión, pese a que si lo hizo durante el Gobierno de Cristina.



En diálogo con La Nación +, la ex diputada remarcó que no le gusta "ser encasillada" como Elisa Carrió por su costumbre de realizar acusaciones y presentaciones judiciales y agregó: "No sé si estás investigaciones en algún momento se harán y tampoco es mi vocación".



"Es bastante difícil trabajar en el momento. Si bien nosotros arrancamos nuestras investigaciones cuando ella era presidenta, que eso fue lo novedoso que tuvo nuestra investigación, es bastante difícil poder hacerlo, por lo tanto no se si en algún momento se darán", consigno.