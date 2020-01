La estafa que se viralizó en redes sociales: recibió un ladrillo en lugar de una computadora MacBook

El usuario de Twitter Patricio Molina denunció que se compró una MacBook pero, en cambio, recibió un ladrillo de madera. Si bien aún resta averiguar qué fue exactamente lo que ocurrió, las miradas apuntan al correo y no a la empresa o a Mercado Libre, plataforma mediante la cual se adquirió el producto.

La MacBook está destinada para usuarios básicos, la casa o empresas. De hecho, Molina la adquirió, según explicó, para un compañero de la compañía en la que trabaja y que la necesita.

Como toda tecnología, sobre todo si es producida por Apple, la MacBook no implica un gasto menor, lo que refuerza lo escandaloso de esta entrega. En un hilo de Twitter, el damnificado explicó que habló con el vendedor, que tiene buenas referencias y le enviaron sin problemas la factura para poder presentarla ante la empresa. En su análisis, supuso que estos inconvenientes ocurrieron en otro momento ya que le envió las fotos del producto enviado, con la faja del correo.

Molina se ocupó de aclarar que Mercado Libre no tiene la culpa de esta estafa y que hay dos posibilidades: un engaño del vendedor o que alguien se la haya quedado en el trayecto.

En un momento, el estafado apuntó que "todo parece indicar que fueron los del correo", en este caso la firma JFS Tech S.R.L. Sin embargo, se pudo comunicar con ellos y le aseguraron que "están revisando quiénes tocaron ese paquete y las cámaras de seguridad".

Patricio aseguró que las posibilidades de recuperar el dinero corren por cuenta de Mercado Libre, ya que se hacen cargo "si algo sale mal". Mientras tanto, la compañía que le vendió la MacBook le recomendó abrir un canal de queja para solucionar el conflicto.

Esta historia recibió varias réplicas con casos similares. Una usuaria compró un celular y le llegó un perfume; a la hermana de otra le llegó un ladrillo en lugar de un celular; otro adquirió zapatillas pero le llegaron mal en dos ocasiones y otra usuaria recibió una caja vacía.

Hablé con el vendedor y le comenté la situación. Tiene buena reputación en MELI y me había enviado sin problema la Factura A. Se ve que ya le pasó esto anteriormente y me mandó fotos de lo que me envió. Me dijo que abra un reclamo.



Todo parece indicar que fueron del correo. pic.twitter.com/t2DCKCzSAz