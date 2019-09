La emocionante historia que unió a Rodrigo de la Serna con Facundo Arana

Los actores Facundo Arana y Rodrigo de la Serna protagonizaron un emotivo momento televisivo al hablar de una persona en común que fue muy importante en el peor momento del ex Chiquititas.

Los artistas coincidieron en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, y se emocionaron cuando Arana habló de su amigo 'Cali', quien lo acompañó mientras atravesó un cáncer.

"Cali era mi amigo, yo no tenía más amigos. Fue el que me llevó a estudiar teatro a los 15 años. Cali fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco. Era absolutamente romántico, escribía como los dioses, como Borges, realmente. Y yo quería dibujar, entonces nos sentábamos frente a frente, con el mate, los puchos, y él escribía y yo dibujaba", rememoró.

Y en ese momento lo interrumpió De la Serna: "Pará... la hija de él es Loli, y es la novia de mi hermano". La revelación descolocó a Araná que se abrazó con su colega.

"Un día viene Cali y me dice 'tenemos que estudiar teatro'. Me insistió dos meses y me llevó a la clase de teatro de Alicia Muzio", continuó.

Y luego contó como lo afectó la caída del cabello debido a la quimioterapia, pero destacó la actitud de su amigo en ese momento. "Un día tocan el timbre y aparece Cali pelado, era un chico de 17 años. Y le digo '¿qué hacés?' y me dice 'te acompaño'".

'Cali' también motivó a Arana a que ambos escribieran un testamento debido a las dificultades de su enfermedad. "Escribimos el testamento, y yo me curo, pero el 12 de diciembre del año siguiente él se muere de una aneurisma", lamentó el actor.

Y agregó: "Me llama la mamá y me dice 'che, ¿es posible que Cali haya escrito un testamento?'. Le había dejado a cada uno de sus familiares una frase, escritos borgianos, y había dejado además una hija que es ahora la novia del hermano de él".

Allí reapareció De la Serna para señalar que la hija de 'Cali' siempre habla de él. "Me cuenta estas historias, yo esto ya lo sabía de boca de ella".